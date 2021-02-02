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【室內設計】40萬元裝修790呎居所　巧用搶眼色調作點綴　混和北歐宮廷風

理財智慧 18:07 2021/02/02

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以北歐簡約風格粉飾家居，近年深受年輕置業者喜愛。今次「精明裝修」個案在用色上着手，除了以常見的白色和木色為主色調，更以藍色及紫紅色點綴家居，令設計不會千篇一律，亦為790平方呎的住所增添一抹優雅。屋主有3名子女，因此亦想營造溫馨的感覺，讓一家五口於下班放學後，能各自有舒適的私人空間之餘，又能享受天倫之樂。

這次的設計單位在馬鞍山星漣海，戶主花費約40萬元，重新設計這個兩廳三房的居所。原本的圖則要穿過兩扇門才能進入廚房，設計師希望用盡每一寸空間，令屋內感覺開揚，於是打穿牆身，採用了開放式廚房的設計。又以半堵牆及玻璃窗分隔，令客飯廳變得分明。

玄關與開放式廚房融合

甫踏進屋內，便看見與玄關位置融合在一起的開放式廚房，廚房地面以米啡相間的六角花紋磚鋪設，分隔與大廳的空間。設計師用上風格不一，卻異常陪襯的家具，木色的餐桌配以兩款時髦的椅子、昭和式桃木碗碟櫃、造型可愛的白色雪櫃，再配以亮度低的紫紅色廚櫃作點綴。而廚房加建的木榔天花透出自然光，以營造出在外國度假的閒暇感覺。

特別增設兒童遊戲室

這個逾800平方呎的三房單位，其中一間房被設計成兒童遊戲室，在升高的地台底下內設滲光燈槽，補充了大廳的光源外，亦能減低地台的重量感。

另外，設計師還使用了透光的長虹玻璃趟門，使孩子在內玩耍時既不會受到打擾又能有安全感。牆身鋪上磁石牆貼，供兒童塗鴉激發創意力之餘，更可黏上磁石裝飾品。遊戲室內還設置了灰藍色系的直反床，平時可用以儲物，孩子玩累時便能往下拉以作休息，更能搖身一變成為客房，一「拉」兩得。

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主人房採歐洲宮廷風格

大廳及廚房運用以北歐簡約色系為主，而主人房則採用歐洲宮廷風格。傳統的歐陸家居會在牆身鑲木板以及立體花綫，以呈現出高貴古典的感覺，但主人房利用了白色花綫牆紙去加添宮廷感，輕巧地營造貴氣。房內只有木色和白色兩色，木色的雕刻大床以及白色的衣櫃，配以水晶燈和金色窗簾，展現歐式宮廷復古元素，融合優雅、古典與奢華。小童房則有三張城堡風格的淺木色碌架床，並以兩層地台架高床，騰出放置衣物的空間。

屋主在一些細節上亦花了不少心思，務求令全屋貫徹輕古典風。屋子內的門把、璧燈及燈製等均使用了黃銅色，帶出金光奪目之感，延續整間屋的輕古典風格外，又與大廳的清新格調碰撞，體現屋主個人品味。

設計資料及圖片提供：裝修平台「裝修佬」

設計公司：川工程有限公司

【同場加映】55萬元為30年樓齡450呎單位大變身 塌塌米和室融合型格工業風

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撰文：梁翠麗

責任編輯：葉卓偉

工程 設計 裝修設計 星漣海 設計師 家居

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