【比亞迪股價】比亞迪向3汽車子公司增資共涉115億人幣

▲ 比亞迪（01211）剛完成配股籌淨額298億元後，隨即宣布對子公司增資。

比亞迪 （01211） 剛完成配股籌淨額298億元後，隨即宣布對子公司增資。比亞迪公布，董事會同意公司分別以現金出資的方式對全資子公司比亞迪汽車工業有限公司增資8.5億美元或等值人民幣，對控股子公司比亞迪汽車有限公司增資30億元人民幣，對全資子公司深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司增資30億元人民幣，共涉約114.9億元人民幣

比亞股股價今日升7%，全日收報262.2元，成交額74.6億元。

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比亞迪1月28日（周四）完成配售，涉及1.33億股新H股，相當於已擴大後H股股數12.69%，經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額約298.01億元。

配售涉及至少6名的承配人，配售價為225元。完成交易後，承配人持有股份佔公司A+H總股數4.65%，其他H股股東持股佔31.98%，A股股東則佔63.37%。

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編輯：吳敏芳

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