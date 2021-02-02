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【滙豐HSBC】滙豐保險推僱員福利數碼平台　3個月處理2.6萬次電子理賠

股市 16:48 2021/02/02

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滙豐保險香港行政總裁文德華（中）、首席健康保障業務總監陳曦（左）及工商金融保險及投資主管陳華遠（右）。

疫情促進大眾對健康關注，對保險的需求亦都日增。滙豐保險向香港商業客戶，推出「滙豐保險全方位僱員福利」方案，提供低門檻的團體人壽及醫療計劃，覆蓋僱員人數少至2人的小型企業，並推出一站式數碼平台。平台試行的3個月期間，共錄得超過2萬個登記、處理2.6萬次電子理賠。

滙豐保險推出全新的僱員福利方案，涵蓋團體醫療和團體人壽福利保障，企業可為僱員自由配搭所需的團體保險計劃，以及自選住院現金保障。方案下的團體人壽和醫療計劃，每年保費最低分別只需每人22元及1,250元，保障金額高達每人港幣500萬元。

滙豐去年4月進行的僱員福利調查發現，僅有49%及15%僱主提供團體醫療及團體人壽保險福利，另有38%僱主更無提供任何相關福利。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，持續的疫情令公眾對健康、保健的整體關注程度提升至最高水平，相信計劃對中小企而言具一定吸引力。

方案設有的數碼平台，用戶可以在網上或利用流動設備管理的健康保障福利及理賠事項，主要功能包括：實時追蹤保障權益、使用情況和餘額、搜尋醫生/診所、電子理賠、電子醫療卡及保健服務功能。

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【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

 

記者：趙穎妍

保險公司 僱員保險 醫療保險 保險產品 醫療保險 保險種類 疫情 滙豐控股（00005） 香港 人壽保險

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