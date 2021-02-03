【寸心是福田@iM網欄】排除毒素 微小習慣改善健康 (上)

上兩篇文章 <培養新習慣 (上) > 及 <培養新習慣 (下) > 談到如何培養新習慣，以改善人生。其實，改善人生，離不開改善健康，今次介紹的一位台灣急症科醫生趙鴻承，就是透過改變一些生活上的微細習慣，把自己的體重，在三年間由96 KG (211 磅)，減至56KG (123 磅)，足足減了90 磅，不用說，健康情況也大有改善。

他為此寫了《微習慣帶來健康奇跡》一書，分享他的經驗，並且還以醫師身份，縷述了許多日常生活中的健康殺手，其中一個重要的觀點是 —「消化不良是萬病之源」！

「肚子餓，不一定代表身體需要食物！」趙醫生在書中如是說。

原來，當身體疲累、口渴、毒素太多、情緒失調，都會造成一種「肚餓」的假象，如果這時，我們以為自己餓了而去進食，那便只會為腸胃增加壓力。因為，身體這時需要的，根本不是食物，因此，腸胃並未為肚餓的這個假象分泌消化酵素，以致吃進去的食物便沒法完全消化，反被腸內的敗菌發酵利用，產生各種代謝廢物。

那如何知道，身體是真的餓了，還是只是肚餓鈴聲的誤鳴？

原來，只要試試透過喝水、休息、靜坐、拉筋、用冷水洗臉等式，如果發覺不再感覺肚餓，那就代表其實只是身體累了，並非真的肚子餓了。

而許多時，我們更並非因為肚餓而進食，反而因為「口痕」、減壓等其他原因進食，又或到了特定的吃飯時間，即使沒有食慾，也「依時依候」吃飯，那就更容易為身體累積毒素。

「毒素」的定義，是指未被身體排出的廢物，當然也包括無法妥善消化的食物。

這些堆積在腸臟中的代謝廢物，會在腸內造成慢性發炎，引起腸漏症，令腸道細菌有機會進入淋巴與血液，在身體內累積各種毒素。

毒素累積的第一階段，就是感覺疲累，這是身體的應變方法，以便多加休息，節省能量，供應肝臟與腎臟去排毒。

毒素累積到了第二階段，便會出現高血壓、高血糖、關節炎、自律神經失調等症狀。

血壓增加，因為血流內的廢物增多了，又或毒素累積在血管壁造成動脈粥狀硬化，更甚者，毒素堆積在器官與肌肉組織，令器官失去彈性、變硬，需要更高的血壓才能把血流送往這些器官組織。

若毒素堆積在關節、靭帶、肌腱，便會令關節功能退化。毒素亦會影響神經系統，造成神經系統細胞慢性發炎，若自律神經失調，就會引起心悸、呼吸急促、胃酸倒流、便秘等；若大腦神經失調，就會導致失眠、記憶力減退、情緒不穩定。

如果毒素仍不斷累積，令器官功能不斷下降，到達一個臨界點，便會產生肝硬化、腎衰竭、心肌梗塞、腦中風，以致癌症！可怕不可怕？

既然毒素的累積，會在不知不覺中為身體帶來這許多問題，那麼，如何把身體內的毒素排除，就會回復健康的關鍵了！

趙醫生提出了五個排毒的關鍵因素，分別是酵素、能量、營養、氣血循環和骨架。

到底這五個因素如何發生作用？且看下文分解。

(待續)

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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