【騰訊股價】騰訊反舞弊調查　百多人被辭退、37間列入永不合作主體清單

騰訊 （00700） 反舞弊調查部微信公眾號「陽光騰訊」公布， 2019年第四季度至今，反舞弊調查部共發現查處違反「騰訊高壓線」案件60餘宗，100多人因違反「騰訊高壓線」被辭退，逾40人因涉嫌犯罪被移送送公安機關處理。另外，騰訊將37間外部公司列入永不合作主體清單。

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有關案件涉及職務侵佔、收受賄賂等行為，一共有22宗，被通報的部門包括PCG（平台與內容事業群）、IEG（互動娛樂事業群），CSIG （雲與智慧產業事業群）、以及原OMG（原門戶與視頻業務）、原MIG（原移動互聯網事業群）、原S1項目管理部、S1基建部。

騰訊通過制定「騰訊高壓線」等反舞弊制度和建立完善風險管理體系，預防、發現和打擊收受賄賂、職務侵佔等一切舞弊行為，以確保全體員工的行為符合正直的價值觀。

根據最新披露的「2020新增永不合作主體清單」，上海雨信文化傳播、北京樂想時代科技、海南樂想時代網絡科技、北京如虎添翼文化傳播等被列入永不合作「黑名單」。

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編輯：吳敏芳

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