華爾街經紀公司CEO 以黃金比喻比特幣 價值只會越來越高 3大提示予年輕投資者

華爾街經紀公司（Wall Street brokerage）CEO Anthony Denier最近向表示外媒表達了一些對虛擬貨幣Bitcoin的看法。在剛過去的假期當中，我與我的家人碰面，基於我的身份，他們不時都會向我請教有關投資的問題，而最近他們最關注的是虛擬貨幣Bitcoin。

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雖然Bitcoin近日走勢令不少人感到擔憂，但Anthony Denier卻認為Bitcoin的價值最終只會越來越高。他指出，只要群衆集體相信一件事具有價值，那麽這件事或東西最終就會變成高價值。就如黃金一般，人們相信它是高價值的產物，比特幣之後也就是這麽一回事。他續指，大多數比特幣的支持者趨於年輕化，因此隨著時間的流逝，它將被證明在使該貨幣合法化方面具有越來越重要的作用。 丹尼爾還表示，法定貨幣通脹的風險或有助比特幣的走勢，尤其是通貨膨脹已成為近幾個月華爾街的主要主題。

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在訪問後段，Anthony Denier針對年輕人的投資需要，給予3大重要意見，同時提醒年輕人要留意比特幣暫時風險較高，而有關的投資意見可見組圖。

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責任編輯 : 翁嘉陽