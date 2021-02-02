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為愛犬準備一個家　狗主斥620萬換樓　無樓睇照入市

股樓投資 16:36 2021/02/02

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對不少有意置業者說，屋苑的社區配套、周邊交通、及樓宇質素最重要。不過，對一眾狗主而言，屋苑能否養狗才最重要。及至近期，有天水圍買家為了愛犬而換樓，即使無法睇樓，也心甘情願入市。 

中原陳思麗表說，天水圍慧景軒2座中層G室，實用面積544平方呎，兩房間隔，享開揚內園景，原叫價640萬元，不設睇樓，放盤3個月，及至近期， 終獲同區客洽購，並以620萬元易手，實用呎價約11,397元。 代理續說，買家為同區換樓客，為兩隻愛犬換樓，因本身屋苑不准養寵物，所以住滿三年，即額外印花稅限售期結束後，立即換入慧景軒。 

值得留意的是，物業可否養狗，要看公契條文，以及業主立案法團的取態。資料顯示，原業主於2010年9月，以200萬元買入單位，持貨約10年，現帳面賺420萬元，物業期內升值2.1倍。

延伸閱讀　2021年焦點新盤

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撰文 : 黃卓賢

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