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【源‧來自有機@iM網欄】和花水不一樣 大馬士革玫瑰純露有何過人之處?

名人薈萃 10:03 2021/02/03

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近年玫瑰純露和玫瑰花水大行其道，但很多朋友都弄不清玫瑰花水和玫瑰純露的分別，有人說兩個名字是共通的，亦有人説兩者是不同的，其實它們是有分別的！

 

玫瑰純露是在玫瑰花瓣蒸餾後產生的液體，浮在上層是玫瑰精油，而下層的冷凝水便是純露。純露會含有少量玫瑰精油和精油所沒有的水溶性活性成份，價格比花水高。

 

玫瑰花水則由玫瑰精油和其他添加劑混合或水份而成，市場上很多花水並非真正的純露，要判斷產品是不是100%玫瑰純露，最簡單的方法就是看看成份表上是不是只有一種成份。

 

全世界的玫瑰品種多達幾千種，當中只有幾種含有油份而能夠生產高質量的玫瑰純露。當提及玫瑰精油和玫瑰純露，保加利亞大馬士革玫瑰可說是最優質的一種。保加利亞位於歐洲東南部巴爾幹半島上，大馬士革是當地出產著名玫瑰品種的名稱。

 

保加利亞的玫瑰園總面積達1300公頃，最著名的「玫瑰谷」具有獨特的氣候、土壤和地理環境，為大馬士革玫瑰提供了一種獨特的生長條件。過去三個多世紀，保加利亞大馬士革玫瑰被譽為全球質量最佳含有油份的玫瑰，亦因此是世界上最昂貴的玫瑰精油的來源。

 

偶爾有微雨、濕度高的春季（尤其是5月下旬起的3-4週）再加上早晨的露水，是最佳的採摘季節。新鮮的有機大馬士革玫瑰花瓣，從「玫瑰谷」的花田中以人手採摘，這必須要當露珠還在花瓣上面時完成。新鮮的玫瑰花瓣會立即經過蒸汽蒸餾，純淨的蒸餾水會穿過新鮮的花瓣，從而提取所有可溶性元素（含豐富養份的玫瑰汁液和純玫瑰精油）；經過冷凝並滴入收集容器的便是玫瑰純露。

 

有機保加利亞大馬士革玫瑰精油價格高昂，因為要生產1公斤玫瑰精油，便需要4,000-8000公斤的玫瑰花瓣！

 

地道100％純淨天然保加利亞玫瑰純露，不含任何添加劑、化學物質，蘊含非常豐富的水溶性活性成份（如單寧酸及類黃酮），是玫瑰精油所沒有的。玫瑰純露含有維他命A、B、C和E，具抗炎和抗菌特性，還有豐富抗氧化劑（能抗衰老）和怡人的芬芳香氣。

 

有機大馬士革玫瑰純露對皮膚和頭髮護理都非常有幫助：

對皮膚護理的功效

  1. 滋潤皮膚，並防止水份散失
  2. 控制和平衡皮膚的油脂分泌、pH值平衡和皮膚的天然水份
  3. 改善新陳代謝並保持皮膚彈性
  4. 抗菌特性有助於對付暗瘡粉刺和皮膚狀況，例如幫助傷口更快癒合；加強清潔，舒緩割傷和燒傷可引至的感染
  5. 含有強效抗氧化劑（天然抗衰老和細胞再生劑），可減少皺紋並預防新皺紋的形成
  6. 舒緩受刺激的皮膚（玫瑰純露的最大好處之一是其強大的抗炎特性）
  7. 減少毛細血管擴張引起的皮膚發紅
  8. 芬芳香氣能舒緩身心，讓你放鬆心情
  9. 定妝
  10. 防紫外線

 

對頭髮護理的功效

  1. 令頭髮柔軟
  2. 減少頭皮屑和油脂，因為它是一種溫和有效的收斂劑。
  3. 幫助舒緩頭部皮膚問題
  4. 減少頭髮毛躁和增加光澤
  5. 強健髮根和增強頭髮彈性

如何使用玫瑰純露

玫瑰純露容易被皮膚吸收，它完全不含人造香料和酒精成份，溫和不刺激，可以每天使用。玫瑰純露同時含有微量玫瑰精油，還有玫瑰精油所缺乏的單寧酸及類黃酮等寶貴成份。

  1. 用作潔面或爽膚：使用卸妝潔面乳後，用玫瑰純露抹淨臉部，清潔同時為肌膚提供收斂之用。
  2. 把玫瑰純露添加到噴霧瓶中，將玫瑰純露噴灑在手腕、面部、頭髮、頭皮上，甚至枕頭上。
  3. 在頭皮上按摩。

 

筆者建議喜歡玫瑰純露/花水的朋友，考慮100％有機的保加利亞大馬士革玫瑰純露產品。

 

作者_ 杜勵霏Dorothy _簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店。從單純地相信品牌，到決意學識什麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

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