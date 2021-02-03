【源‧來自有機@iM網欄】和花水不一樣 大馬士革玫瑰純露有何過人之處?

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近年玫瑰純露和玫瑰花水大行其道，但很多朋友都弄不清玫瑰花水和玫瑰純露的分別，有人說兩個名字是共通的，亦有人説兩者是不同的，其實它們是有分別的！
玫瑰純露是在玫瑰花瓣蒸餾後產生的液體，浮在上層是玫瑰精油，而下層的冷凝水便是純露。純露會含有少量玫瑰精油和精油所沒有的水溶性活性成份，價格比花水高。
玫瑰花水則由玫瑰精油和其他添加劑混合或水份而成，市場上很多花水並非真正的純露，要判斷產品是不是100%玫瑰純露，最簡單的方法就是看看成份表上是不是只有一種成份。
全世界的玫瑰品種多達幾千種，當中只有幾種含有油份而能夠生產高質量的玫瑰純露。當提及玫瑰精油和玫瑰純露，保加利亞大馬士革玫瑰可說是最優質的一種。保加利亞位於歐洲東南部巴爾幹半島上，大馬士革是當地出產著名玫瑰品種的名稱。
保加利亞的玫瑰園總面積達1300公頃，最著名的「玫瑰谷」具有獨特的氣候、土壤和地理環境，為大馬士革玫瑰提供了一種獨特的生長條件。過去三個多世紀，保加利亞大馬士革玫瑰被譽為全球質量最佳含有油份的玫瑰，亦因此是世界上最昂貴的玫瑰精油的來源。
偶爾有微雨、濕度高的春季（尤其是5月下旬起的3-4週）再加上早晨的露水，是最佳的採摘季節。新鮮的有機大馬士革玫瑰花瓣，從「玫瑰谷」的花田中以人手採摘，這必須要當露珠還在花瓣上面時完成。新鮮的玫瑰花瓣會立即經過蒸汽蒸餾，純淨的蒸餾水會穿過新鮮的花瓣，從而提取所有可溶性元素（含豐富養份的玫瑰汁液和純玫瑰精油）；經過冷凝並滴入收集容器的便是玫瑰純露。
有機保加利亞大馬士革玫瑰精油價格高昂，因為要生產1公斤玫瑰精油，便需要4,000-8000公斤的玫瑰花瓣！
地道100％純淨天然保加利亞玫瑰純露，不含任何添加劑、化學物質，蘊含非常豐富的水溶性活性成份（如單寧酸及類黃酮），是玫瑰精油所沒有的。玫瑰純露含有維他命A、B、C和E，具抗炎和抗菌特性，還有豐富抗氧化劑（能抗衰老）和怡人的芬芳香氣。
有機大馬士革玫瑰純露對皮膚和頭髮護理都非常有幫助：
對皮膚護理的功效
對頭髮護理的功效
如何使用玫瑰純露
玫瑰純露容易被皮膚吸收，它完全不含人造香料和酒精成份，溫和不刺激，可以每天使用。玫瑰純露同時含有微量玫瑰精油，還有玫瑰精油所缺乏的單寧酸及類黃酮等寶貴成份。
筆者建議喜歡玫瑰純露/花水的朋友，考慮100％有機的保加利亞大馬士革玫瑰純露產品。
作者_ 杜勵霏Dorothy _簡介：
從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店。從單純地相信品牌，到決意學識什麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。
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