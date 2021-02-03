【源‧來自有機@iM網欄】和花水不一樣 大馬士革玫瑰純露有何過人之處?

近年玫瑰純露和玫瑰花水大行其道，但很多朋友都弄不清玫瑰花水和玫瑰純露的分別，有人說兩個名字是共通的，亦有人説兩者是不同的，其實它們是有分別的！

玫瑰純露是在玫瑰花瓣蒸餾後產生的液體，浮在上層是玫瑰精油，而下層的冷凝水便是純露。純露會含有少量玫瑰精油和精油所沒有的水溶性活性成份，價格比花水高。

玫瑰花水則由玫瑰精油和其他添加劑混合或水份而成，市場上很多花水並非真正的純露，要判斷產品是不是100%玫瑰純露，最簡單的方法就是看看成份表上是不是只有一種成份。

全世界的玫瑰品種多達幾千種，當中只有幾種含有油份而能夠生產高質量的玫瑰純露。當提及玫瑰精油和玫瑰純露，保加利亞大馬士革玫瑰可說是最優質的一種。保加利亞位於歐洲東南部巴爾幹半島上，大馬士革是當地出產著名玫瑰品種的名稱。

保加利亞的玫瑰園總面積達1300公頃，最著名的「玫瑰谷」具有獨特的氣候、土壤和地理環境，為大馬士革玫瑰提供了一種獨特的生長條件。過去三個多世紀，保加利亞大馬士革玫瑰被譽為全球質量最佳含有油份的玫瑰，亦因此是世界上最昂貴的玫瑰精油的來源。

偶爾有微雨、濕度高的春季（尤其是5月下旬起的3-4週）再加上早晨的露水，是最佳的採摘季節。新鮮的有機大馬士革玫瑰花瓣，從「玫瑰谷」的花田中以人手採摘，這必須要當露珠還在花瓣上面時完成。新鮮的玫瑰花瓣會立即經過蒸汽蒸餾，純淨的蒸餾水會穿過新鮮的花瓣，從而提取所有可溶性元素（含豐富養份的玫瑰汁液和純玫瑰精油）；經過冷凝並滴入收集容器的便是玫瑰純露。

有機保加利亞大馬士革玫瑰精油價格高昂，因為要生產1公斤玫瑰精油，便需要4,000-8000公斤的玫瑰花瓣！

地道100％純淨天然保加利亞玫瑰純露，不含任何添加劑、化學物質，蘊含非常豐富的水溶性活性成份（如單寧酸及類黃酮），是玫瑰精油所沒有的。玫瑰純露含有維他命A、B、C和E，具抗炎和抗菌特性，還有豐富抗氧化劑（能抗衰老）和怡人的芬芳香氣。

有機大馬士革玫瑰純露對皮膚和頭髮護理都非常有幫助：

對皮膚護理的功效

滋潤皮膚，並防止水份散失 控制和平衡皮膚的油脂分泌、pH值平衡和皮膚的天然水份 改善新陳代謝並保持皮膚彈性 抗菌特性有助於對付暗瘡粉刺和皮膚狀況，例如幫助傷口更快癒合；加強清潔，舒緩割傷和燒傷可引至的感染 含有強效抗氧化劑（天然抗衰老和細胞再生劑），可減少皺紋並預防新皺紋的形成 舒緩受刺激的皮膚（玫瑰純露的最大好處之一是其強大的抗炎特性） 減少毛細血管擴張引起的皮膚發紅 芬芳香氣能舒緩身心，讓你放鬆心情 定妝 防紫外線

對頭髮護理的功效

令頭髮柔軟 減少頭皮屑和油脂，因為它是一種溫和有效的收斂劑。 幫助舒緩頭部皮膚問題 減少頭髮毛躁和增加光澤 強健髮根和增強頭髮彈性

如何使用玫瑰純露

玫瑰純露容易被皮膚吸收，它完全不含人造香料和酒精成份，溫和不刺激，可以每天使用。玫瑰純露同時含有微量玫瑰精油，還有玫瑰精油所缺乏的單寧酸及類黃酮等寶貴成份。

用作潔面或爽膚：使用卸妝潔面乳後，用玫瑰純露抹淨臉部，清潔同時為肌膚提供收斂之用。 把玫瑰純露添加到噴霧瓶中，將玫瑰純露噴灑在手腕、面部、頭髮、頭皮上，甚至枕頭上。 在頭皮上按摩。

筆者建議喜歡玫瑰純露/花水的朋友，考慮100％有機的保加利亞大馬士革玫瑰純露產品。

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