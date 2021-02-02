【大行報告】花旗大摩齊唱好合景悠活可納入互聯互通　潛在升幅逾五成

▲ 花旗預期，合景悠活2022年管理商場數目達19個，即新增11個，並新增18個辦公室，至42個。

物管股合景悠活 （03913） 上周發盈喜後，花旗首予「買入」評級，認為合景悠活的商業服務可獲重估，同集團有及多項增長動力。花旗預計，合景悠活本月有機會納入互聯互通，而其強勁的2020年業績，及2021年的管理面積目標，有望成為股價未來的催化劑，予目標價13.8元，較周二收市價9.04元，潛在升幅逾52%。

花旗預期，合景悠活2022年管理商場數目達19個，即新增11個，並新增18個辦公室，至42個，預期2020至2022年毛利複合年均增長率達70%。

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大摩亦上調合景悠活目標價，由8.34元，調高至10.56元，其估值相當於明年預測市盈率約19倍，維持「增持」。大摩指，合景悠活於2024年管理面積可達3億平方米，意味2021至2024年的複合年均增長率為23%。

合景悠活周二升9%，收報9.04元。

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編輯：陳韻妍