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ASOS完成收購Topshop等4品牌　1.3萬名員工何去何從？

環球政經 19:04 2021/02/02

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線上時裝零售商ASOS敲定以2.95億英鎊購買英國服飾零售集團Arcadia旗下的4個品牌，包括Topshop、 Topman、Miss Selfridge及HIIT brands，但不代表購買店舖，而Arcadia大部分員工透過社交媒體上才得知自己失業。

【新冠疫苗】或將於18區設接種中心 聶德權：冀首批疫苗抵港立即展開接種計畫：【下一頁

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Topshop母公司Arcadia去年11月底申請破產，旗下共1.3萬人職位由破產管理人德勤（Deloitte）處理該公司的財務狀況。ASOS將為這些品牌支付2.65億英鎊，並為股票支付3000萬英鎊。

據《BBC》報道，這些品牌目前有關設計、採購和零售合作夥伴關係等職位，約有300人會轉移到ASOS，而其餘的職位是否保留還是繼續聘請舊有員工都成為疑問。報道指出，Arcadia旗下約70間商店或遭關閉，屆時有約2,500名員工面臨失業。

一位不願透露姓名的TopShop的兼職員工表示，自己是透過Twitter才得知Asos有關收購的事情。「我剛起床，拿起手機時，這是我在Twitter上看到的第一件事情。」他續指，其他員工都並未從Arcadia聽到任何消息。據指，公司大部分員工在收到正式解僱前，都是從ASOS的Twitter帖文又或是媒體報道，才得知自己失業。

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責任編輯：黎淑雯

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