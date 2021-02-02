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【消費優惠】Klook夥DBS推新介面　食買玩活動享優惠（附優惠一覽）

商業 17:00 2021/02/02

分享：

Klook在直播期間，會送出大量優惠及禮物。 

疫情下港人要留港消費。Klook夥DBS推出新合作計劃，於平台提供「一扣即享」應用程式介面。用戶只要以DBS信用卡進行交易，預訂心水本地玩樂體驗、Staycation及餐飲美食，可即時登記「一扣即享」功能並享有優惠。

由即日至2月28日期間，DBS Mastercard持卡人首次單一簽賬滿100元或以上，享有100元折扣。其他DBS信用卡持卡人首次單一簽賬滿50元或以上，亦享50元折扣。

【日本企業】日企海外業務受挫下跌38.4%　零售行業跌幅最慘重

另外，Klook將於2月4日晚上9點，舉辦2021年首場Klook直播活動「今晚唱歌夜唔夜」。請來Dear Jane擔任嘉賓，與綫上的現場觀眾互動。而在直播期間，更會送出大量優惠及禮物。 

優惠及禮物包括：

  • 香港四季酒店免費米芝蓮Staycation一晚
  • 免費Apple Watch一隻（型號：Apple Watch Series 6 GPS 44 毫米藍色鋁金屬錶殼（海軍深藍色運動錶帶） 
  • 低至2折 Staycation優惠
  • 賀年糕點、盆菜限量優惠
  • DBS信用卡50元優惠碼
  • Klook 9折優惠碼
  • Dear Jane 2020年度專輯《Limerence》親筆簽名兩張

【農曆新年】阿里巴巴旗下菜鳥網絡投資500萬　穩定農曆新年物流運送

用戶若於2月3日至2月5日期間，經Klook網站上的連結，成功申請 DBS Live Fresh 信用卡，可享有Klook迎新優惠1,000元外，還有機會贏取Apple watch。

【可持續發展】UNIQLO母公司迅銷　歐60門店用再生能源

責任編輯：馬意文

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