  • 23°C
香港時間 : 2021202日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲主機】Switch全球銷量逾7987萬部　超越3DS系列遊戲主機

科技 17:00 2021/02/02

分享：

截至2020年12月31日，Switch主機已售出逾7987萬部 ，其銷量已超越3DS遊戲主機。

新冠肺炎疫情帶動全球「宅經濟」，任天堂推出的Switch遊戲主機持續熱賣，最近該公司發表最新財年報告指出，截至2020年12月31日，Switch主機已售出逾7987萬部 ，其銷量超越3DS遊戲主機。

<<【機迷熱話】Switch推出Super Mario特別版　售價$2,340即日起預售

<<【機迷熱話】傳任天堂新一代主機命名為「Super Switch」　有望本年内亮相

報道指出，3DS遊戲機曾是任天堂最受歡迎的產品，但如今已逐漸被Switch主機取代。據任天堂最新公布的業績報告顯示，Switch至今上市不足4年，其主機銷量已超越3DS系列整體銷售數目。截至去年12月31日，Switch已售出超過7,987萬部，不過仍未能超越另一款家用主機Wii的銷量。據了解 ，在2006至2017年期間，Wii主機的銷量超過1億部。

報告指出，北美地區的Switch銷售表現最佳，所佔比例達到41.1%，其次是歐洲市場，佔據25.6%銷量。至於日本銷售比例達到22.4%，其他地區則為10.9%。另外，其中一款《動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）主機遊戲，成為 Switch 第二受歡迎遊戲，至今已售出3,118萬套。

責任編輯：李寶如

相關文章

【機迷熱話】全球晶片短缺問題嚴重　Xbox Series X上半年將持續缺貨
今日
【機迷熱話】全球晶片短缺問題嚴重　Xbox Series X上半年將持續缺貨
【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款　售價不准低於$15
2021/01/11
【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款　售價不准低於$15
【機迷熱話】新版任天堂Switch「Aula」　主機規格曝光
2021/01/09
【機迷熱話】新版任天堂Switch「Aula」　主機規格曝光
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
2021/01/08
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
遊戲設置 流動裝置 經濟 歐洲 日本 Switch 任天堂 產品 3D 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【機迷熱話】全球晶片短缺問題嚴重　Xbox Series X上半年將持續缺貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
【每日焦點】華為疑通過虛假帳號攻擊政府政策　小米反擊美國投資黑名單
【每日焦點】華為疑通過虛假帳號攻擊政府政策　小米反擊美國投資黑名單
【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利
【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能
【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？