【遊戲主機】Switch全球銷量逾7987萬部　超越3DS系列遊戲主機

▲ 截至2020年12月31日，Switch主機已售出逾7987萬部 ，其銷量已超越3DS遊戲主機。

新冠肺炎疫情帶動全球「宅經濟」，任天堂推出的Switch遊戲主機持續熱賣，最近該公司發表最新財年報告指出，截至2020年12月31日，Switch主機已售出逾7987萬部 ，其銷量超越3DS遊戲主機。

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報道指出，3DS遊戲機曾是任天堂最受歡迎的產品，但如今已逐漸被Switch主機取代。據任天堂最新公布的業績報告顯示，Switch至今上市不足4年，其主機銷量已超越3DS系列整體銷售數目。截至去年12月31日，Switch已售出超過7,987萬部，不過仍未能超越另一款家用主機Wii的銷量。據了解 ，在2006至2017年期間，Wii主機的銷量超過1億部。

報告指出，北美地區的Switch銷售表現最佳，所佔比例達到41.1%，其次是歐洲市場，佔據25.6%銷量。至於日本銷售比例達到22.4%，其他地區則為10.9%。另外，其中一款《動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）主機遊戲，成為 Switch 第二受歡迎遊戲，至今已售出3,118萬套。

責任編輯：李寶如