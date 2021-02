【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞

全球新冠肺炎疫情肆虐,多國均加快為國民接種新冠疫苗。其中牛津疫苗已相繼獲得多個國家批准使用,但外媒報道指,牛津疫苗後期臨床試驗中,有約1,500名志願者錯誤接種一半劑量的牛津疫苗。但牛津疫苗生產商阿斯利康(AstraZeneca)並未告知志願者真相,更稱計劃屬預料之中,涉嫌隱瞞事實。

阿斯利康承諾 首季向歐盟額外供900萬劑牛津疫苗 【下一頁】

負責研發牛津疫苗的科學家去年11月宣佈,牛津疫苗的有效率為70%。但科學家其後發現,若人們首劑接種疫苗的份量減半,第2劑疫苗維持一劑份量的話,有效率可提升至90%。藥廠事後承認是由於測量錯誤,才發現半劑接種方案。

路透社報道,在牛津疫苗最後階段的臨床試驗中,有1,500名志願者在不知情下被錯誤接種較原來少一半劑量的疫苗。但藥廠事後去信受影響的志願者,指研究團隊希望了解疫苗在不同劑量之下所產生的效果,涉嫌向志願者隱瞞因測量失誤而接種錯誤劑量的事實。此外,藥廠在信件中也未有表明,已就此事向英國監管機構通報。

德國不建議為65歲或以上接種牛津疫苗 因缺數據支持 【下一頁】

牛津大學發言人強調,所有志願者「於實驗過程中都獲得完全及準確的資訊。」(fully and accurately informed throughout the trial)。

發言人承認,團隊為參與者接種較原定少一半劑量的疫苗是預期之外的事情。但發言人強調在去年6月向參與者發出的信件中,已向他們告知接種不同劑量後所得出的有效率。發言人亦指出,更改實驗計劃同時獲得了監管當局批准。

責任編輯:郭麗明