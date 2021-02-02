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【騰訊700】滙豐研究看好騰訊 料第四季經調整溢利增18％　上調目標價至854元

股樓投資 17:23 2021/02/02

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滙豐環球研究發表報告，預期騰訊（00700）第四季經調整溢利按年增長18%，廣告業務或會帶來驚喜，把目標價由691元上調24%，至854元，維持「買入」評級。

騰訊周二（2日）最新報726.5元，升2%，成交額170億元，較滙豐目標價潛在升幅17.5%。

滙豐研究表示，騰訊將於3月份公布2020年第四季及全年業績，該行預期騰訊第四季收入及經調整溢利分別升26%及18%。不過，報告把騰訊手遊業務收入預測下調12%，主要是因《和平精英》及Supercell的收入預測按季下跌28%及17%，新遊戲《天涯明月刀》則較該行預測低30%，至於《王者榮耀》維持穩健表現。

券商對騰訊最新評級及目標價：

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不過，滙豐對騰訊今年的手遊業務前景看法樂觀，預期將有43款新遊戲推出，當中27款已獲內地批出版號，故將2021及2022年盈利預測分別上調3%及6%。

此外，報告指出，微信小程序去年12月日活躍用戶逾4億人，活躍度及交易也有改善，微信支付用戶亦高達2.4億戶。至於搜一搜的月活躍用戶逾5億戶，接近百度的水平，企業微信則服務550萬戶企業及1.3億用戶，小游戲月活躍用戶由2018年的4億戶增至5億戶。

【延伸閱讀】2021展望 值得留意的10大新經濟股 【見下頁

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記者：李兆明

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