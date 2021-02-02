【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年跌13.2%；勝市場預期的跌14.7%。

【零售寒冬】香港12月零售數據今日公布 市場預估跌幅擴大至14.7%



扣除其間價格變動後，2020年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌14.0%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年12月與2019年同期比較，飲品及煙草的銷貨價值下跌14.3%。其次為百貨公司貨品，下跌18.3%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物大挫40.8%，而服裝亦跌27.8%；藥物及化妝品則挫40.9%。



另一方面，超級市場貨品的銷貨價值則上升11.7%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升21.7%）；其他未分類消費品（上升5.8%）；汽車及汽車零件（上升10.5%）；以及傢具及固定裝置（上升6.3%）。



2020年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億元，則較2019年全年下跌24.3%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物全年大幅下滑54%，而藥物及化妝品亦同樣挫5成。總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%；是有紀錄以來最大的年度跌幅。

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責任編輯：葉泳珊