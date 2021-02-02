  • 23°C
香港時間 : 2021202日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】12月零售銷貨值跌13.2%　勝市場預期　全年累跌逾24%

商業 16:33 2021/02/02

分享：

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年跌13.2%；勝市場預期的跌14.7%。

【零售寒冬】香港12月零售數據今日公布　市場預估跌幅擴大至14.7%
　　
扣除其間價格變動後，2020年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌14.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年12月與2019年同期比較，飲品及煙草的銷貨價值下跌14.3%。其次為百貨公司貨品，下跌18.3%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物大挫40.8%，而服裝亦跌27.8%；藥物及化妝品則挫40.9%。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值則上升11.7%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升21.7%）；其他未分類消費品（上升5.8%）；汽車及汽車零件（上升10.5%）；以及傢具及固定裝置（上升6.3%）。

2020年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億元，則較2019年全年下跌24.3%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物全年大幅下滑54%，而藥物及化妝品亦同樣挫5成。總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%；是有紀錄以來最大的年度跌幅。

【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路

【網購商機】文創網站Pinkoi香港訂單按年增逾8成　港人網購最愛買竟然是...？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路
今日
【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路
【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意
2021/02/01
【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
2021/02/01
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
【香港經濟】廠商會盼政府再支援香港企業　料今年GDP增長率錄3至4%
2021/02/01
【香港經濟】廠商會盼政府再支援香港企業　料今年GDP增長率錄3至4%
化妝 疫情 珠寶 政府統計處 經濟 零售 限聚令 香港零售管理協會 食品 零售業銷貨額

上一篇文章

【消費優惠】Klook夥DBS推新介面　食買玩活動享優惠（附優惠一覽）

下一篇文章

【可持續發展】UNIQLO母公司迅銷　歐60門店用再生能源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）
【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）
【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意
【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意
【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想
【逆市開店】太古「FRESH新鮮生活」投資額逾4000萬元　每日人流量逾2萬表現理想
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%
【機迷熱話】《瘟疫公司》全新模式《解藥風雲》PC版上架　遊戲情節有幾貼地？
【機迷熱話】《瘟疫公司》全新模式《解藥風雲》PC版上架　遊戲情節有幾貼地？
港人財富榜 | 瑞信：2020年港成人平均財富達逾400萬　僅次於瑞士
港人財富榜 | 瑞信：2020年港成人平均財富達逾400萬　僅次於瑞士