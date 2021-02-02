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【大行點睇】大摩料內地利率上升 將有利3隻內銀股表現

股樓投資 18:02 2021/02/02

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摩根士丹利發表研究報告指，相信內地經濟復甦及控制金融風險的需求，或會使利率出意外的上升，以支持銀行的淨息差。該行指，隨內地名義GDP增長由去年的3%加提速至今年預計的逾11%，料相關的信貸需求增加將導致利率上升。另外，去年家庭金融資產增速遠高於預期的15.6%，強勁的消費支付量增長意味著商業活動表現高於官方數據，可能為利率帶來上行壓力。

【大行報告】再多兩間大行調升美團目標價　同料第四季收入按年增長三成  詳情請看[下一頁]

該行續指，大量的短期流動性可能會導致資產價格及金融風險快速上升，故需要以適當的市場利率水平作信號作管理，或會強化利率上升預期。此現象與新的銀行融資法規結合，可助遏制銀行的融資成本，應能支持穩定或改善銀行的淨息差。

【大行報告】野村料內地資本市場活躍　首選兩大券商股  詳情請看[下一頁]

該行料內地今年利率及政策趨勢，將可支持內銀股今年股價表現。具領導地位的中型銀行有更大的發展空間，部分國有銀行的估值或會有反彈。預期強勁的家庭金融資產增長，將支持資產管理業務不斷擴張的零售銀行，包括平安銀行、興業銀行及招商銀行（03968）；而利率上升及政策轉變將支持部分國有銀行的估值重估。

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撰文 : 趙家盈

招商銀行（03968）

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