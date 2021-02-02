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過千Topshop員工網上得悉被炒 不滿ASOS沒通知

環球社會熱點 16:29 2021/02/02

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新冠肺炎疫情下，英國連鎖時裝品牌Topshop業務大受打擊，時裝網上購物平台ASOS周二（2日）宣布收購Topshop及旗下品牌。但ASOS完成收購後，率先於社交媒體平台宣佈收購Topshop消息，未有即時知會被解僱的Topshop員工。過千名員工不滿要通過社交媒體才得悉自己被「炒魷」，多名Topshop員工在社交媒體向ASOS表達不滿。

英國錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測 【下一頁】

Topshop母公司Arcadia去年11月底申請破產，集團旗下共有1.3萬個職位，由破產管理人德勤（Deloitte）處理該公司的財務狀況。

ASOS當地周二早上7點宣佈收購Topshop、Topman和Miss Selfridge，並在早上7時45分於社交平台Twitter發文，歡迎Topshop和Topman來到「ASOS家庭」（the Asos family）。 但英媒指出直至早上9點，德勤才通知上述三個品牌70間門市約2,500名員工，他們於收購後將會被解僱。

因為網上平台收購實體店舖品牌後，大幅裁員的事件早有先例，所以ASOS收購的消息傳出時，員工已經有失業的心理準備。但是除大約300個職位獲暫時保留以處理過量庫存外，大部分的員工都在正式收到解僱通知前，都是通過ASOS的Twitter帖文，或傳媒報道得知自己失業。

ASOS選擇率先於社交媒體宣佈消息的做法，引起多名失業Topshop員工不滿。不少員工於Twitter回覆ASOS的帖文，留言表達憤怒。有在Topshop工作兩年的員工，形容ASOS的行為「嘔心」（disgusting），透露自己是通過英國天空新聞台的報道才得知自己失業。更有人諷刺ASOS的「家庭」貼文，表示自己並非「你的家庭成員」（not part of “your family”）。

責任編輯：李俊儀

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