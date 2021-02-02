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【SpaceX】馬斯克旗下SpaceX今年首推平民參與太空任務

股市 15:37 2021/02/02

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馬斯克旗下SpaceX今年首推平民參與太空任務

Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX宣布，計劃今年底推出首次只有平民參與的太空任務。項目名稱為「Inspiration4」，共有4名人乘搭飛龍號（Crew Dragon）環繞地球表面飛行一圈，料啟程時間為今年第四季。

馬斯克旗下SpaceX傳最新估值至少600億美元，詳看【下一頁】

「Inspiration4」項目皆在為St. Jude Children’s Research Hospital籌款，飛行任務將由科企Shift4 Payments創辦人兼行政總裁Jared Isaacman指揮。Isaacman捐出3個座位，其中兩個由該醫院決定，最後一名則會由選拔產生，有興趣人士可於本月進入相關網頁報名。而所有參加者須接受SpaceX嚴格訓練。

馬斯克稱自己應該8年前買入比特幣，見【下一頁】

馬斯克表示，這是實現每個人能夠到達太空的重要里程碑，也是SpaceX的目標一部份，計畫逐步降低成本，並讓所有人都有機會飛向太空。

馬斯克又指，太空飛行任務時間介2至4天，但Isaacman決定待久一點也完全沒問題，而4位參加者太空艙待上最多5天，每90分鐘會依據客製化的飛行路徑繞行地球一次。

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編輯：袁諾曦

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