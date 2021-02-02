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【可持續發展】UNIQLO母公司迅銷　歐60門店用再生能源

商業 15:38 2021/02/02

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UNIQLO母公司迅銷（06288）今日公布2021年有關可持續發展的報告。

UNIQLO母公司迅銷（06288）今日公布2021年有關可持續發展的報告。迅銷創辦人柳井正（Tadashi Yanai）表示，疫情令零售銷售轉變，但他相信營商上須保持樂觀正面，並參考過去的經驗為未來的發展做準備。隨着愈來愈多人著重可持續發展，迅銷在過去20年一直推行相關措施，未來亦會繼續進行。

除了衣服物料上的可持續發展，其他方面包括物流、門店等也可實行可持續性發展。柳井正稱，去年在歐洲約60間門店採用可再生能源。他坦言，日本方面暫時未有同類型的門店，但未來亦會繼續積極推廣減低溫室氣體排放。

【農曆新年】阿里巴巴旗下菜鳥網絡投資500萬　穩定農曆新年物流運送

努力消除日本對職業女性偏見
迅銷在2020財年，制訂並使用最新的勞工標準，同時檢查合作夥伴工廠的合規狀態，並於22個國家及地區的489家工廠進行培訓。

在人力資源方面，該集團於日本實行女性管理層的發展計劃，以消除日本職場上對於在職女性的無意識偏見。截至去年8月，女性在迅銷集團內的管理職位中，佔39.2％。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

早於2001年起，已制定殘疾人士就業計劃，現於全球UNIQLO和GU門店，聘請超過1,000名殘疾員工。而為了提高殘障客戶對產品的滿意度，亦努力研發新產品，例如為難穿衣的客戶提供前開式內衣。

記者：馬意文

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