樓市小陽春也無用　納米樓仍然不濟　持貨4年微蝕走人

樓市小陽春提早出現，各區也見高價成交，就連新界二綫屋苑也受惠，惟納米盤卻錄蝕讓，就算是港島區的納米樓，也見投資者沽貨離場。

中原林龍南說，北角尚譽低層C室，實用面積170平方呎，開放式間隔，剛以400萬元連租約易手，實用呎價23,529元。資料顯示，原業主於2017年4月，以404萬元買入單位，持貨近4年，現帳面蝕4萬元，物業期內貶值約1%，跑輸同期樓價。事實上，參考差估署樓價指數，實用面積少於431平方呎，即統稱的A類單位，其樓價指數於2017年4月報365.5點，而最新則報422.6點，期內升約15.6%。代理續說，單位目前租出，月租約11,500元，以最新成交價計，新業主現享約3.45厘的租金回報率。

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尚譽位於北角月園街1號，建有128伙，主打細單位，實用面積約163至288平方呎，戶戶採用開放式廚房設計。項目最大賣點是交通、生活配套齊全。以交通為例，尚譽位處炮台山站及北角站之間，步行至任何一站需約6至8分鐘，而且鄰近英皇道及渣華道，多條巴士、小巴路綫，往來港九新界多區。生活配套方面，區內民生商店、食肆林立。

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