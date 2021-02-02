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【雲端遊戲】Google停止Stadia內部遊戲開發　只提供其他開發商之遊戲

商業 17:27 2021/02/02

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Google旗下的Stadia雲端遊戲平台推出不到兩年，Google宣布將停止進行Stadia內部遊戲開發。Google沒有評論關閉遊戲開發部門將影響多少員工。

【摺疊手機】Google兩項新專利曝光　傳有望推出Pixel摺疊手機

《CNN》報道，Stadia副總裁兼總經理Phil Harrison日前在社交媒體表示，創建高質遊戲需耗費很多年和大量的投資，而且成本正不斷增加。故決定除了短期內已規劃的遊戲外，不再進一步投資於遊戲開發。

為深化與商業合作的關係，Stadia現在起將不再與電玩企業競爭，改與他們合作。Phil Harrison表示，該部門將加大力度協助遊戲開發商與出版業者，利用Stadia的平台科技為玩家直接提供遊戲。換言之， Stadia將繼續提供來自其他開發商的遊戲，但就不再新增Google開發的遊戲。

至於對現有的Stadia用戶則不會有影響。Phil Harrison指，用戶可以繼續在Stadia和Stadia Pro上玩遊戲，公司會繼續將第三方的新遊戲引入該平台。

Stadia平台於2019年11月推出，只要連接到互聯網，開啟Chrome瀏覽器，便可在電腦、電視或電話上打機。

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責任編輯：蘇穎琪

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