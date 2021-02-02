【大行報告】再多兩間大行調升美團目標價　同料第四季收入按年增長三成

瑞信發表研究報告指，料美團(03690) 去年第四季收入將按年升30%至367億元(人民幣，下同)，而經調整淨虧損將為17億元，主要由於「美團優選」快速增長方面的投資。



按分部來看，該行料美團期內食物派遞收入按年升35%，而訂單量則升32%，平均訂單價值亦有擴張，每張訂單溢利料按季持平在0.24元水平，而收入復甦的因素部分被冬季騎手成本增加所抵銷，到店及酒店分部則正自疫情復甦，估計收入將按年升12%，經調整溢利料為27億元。在新業務方面料經調整虧損將擴闊至60億元，當中包括「美團優選」虧損約28億元。

該行認為可留意美團各分部今年的增長前景，以及集團對「美團優選」的更新，估計其GMV已在行業領先，另外亦要留意近期內地部分地區爆發疫情帶來的影響。瑞信將今年「美團優選」虧損預測上調至200億元，以反映GMV提升的影響，去年及今年的每股盈測則分別降43%及82%，決定上調對美團目標價。

另一間大行中金亦發表報告，預期美團核心業務穩定增長，料公司去年第四季繼續受惠於疫情後的持續復甦，料集團季度收入按年增長31%至368.5億元人民幣，大致符合市場預期的370億元人民幣，其中食物派送及店舖業務的增長在軌道上，至於美團優選因上季投資巨大，業務亦穩步擴展。



該行表示，計及美團在其他新業務上持續支出，估計其去年第四季將錄得18億元人民幣的經調整虧損，遠高於市場預期的11億元人民幣。中金上調美團股份目標價29%。

瑞信及中金對美團評級及目標價：