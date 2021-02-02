【大行報告】摩通上調金山軟件盈利預測　維持增持評級 目標價調高47%

摩根大通發表報告，上調金山軟件（03888）2020年盈利預測8%，維持「增持」評級，並把目標價由51元上調47%，至75元，較現價潛在升幅14%。

金山軟件周二（2日）最新報65.8元，升3%，成交額5.5億元。

報告指出，金山股價自去年11月17日公布第三季業績後累升46%，主要是受到投資者對中國雲市場更正面的情緒所帶動。該行對其在雲端及辦公室軟件市場上成為中國企業數碼化主要受惠者持樂觀態度。

該行把金山2020年盈利預測上調8%，受投資收入帶動所致，上調目標價至75元，反映對集團旗下金山雲更肯定的看法，以及金山辦公在股價上漲後的價值更高。

【延伸閱讀】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明