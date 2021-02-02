【美國經濟】預測年中重返疫前水平 就算拜登不派錢

▲ 美國國會預算辦公室預測，美國經濟今年中已能重返新冠肺炎疫情前水平。

拜登上任後立即公布規模達1.9萬億美元的經濟刺激方案，外界關注拜登能否使美國經濟復甦。美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，簡稱CBO）周一（1日）發布報告，在撇除拜登經濟刺激方案的情況下，預測美國經濟今年中已能重返新冠肺炎疫情前水平。

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CBO的報告將去年12月獲批的9,000億美元疫情援助納入計算，但不包括拜登上台後的1.9萬億美元經濟刺激方案。

CBO指出新冠疫苗有助減少感染及需要隔離人數，預計美國的國内生産總值（GDP）於今年中可恢復至疫情前水平，並持續增長至2026年。根據CBO的推算，美國今年的GDP可達4.6%。

報告指勞動力市場也會持續改善，因疫情失業的民眾隨著經濟發展可重返市場，美國的勞動力市場有望於明年恢復至疫情前的規模。CBO預測美國今年每月平均可增加52.1萬個職位，於2022年每月平均增加14.5萬個職位。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（1日）引述各機構的統計，指拜登經濟刺激方案有助美國經濟今年底前復甦，更可創造750萬個就業機會。

責任編輯：鄭錦玲