【機迷熱話】全球晶片短缺問題嚴重　Xbox Series X上半年將持續缺貨

▲ 繼次世代主機Play Station 5後，同樣在去年11月正式推出的Xbox Series X亦面對相同的情況，全球各地一機難求。

繼次世代主機Play Station 5後，同樣在去年11月正式推出的Xbox Series X亦面對相同的情況，全球各地一機難求。日前，微軟（Microsoft）投資者關係部門主管Mike Spencer在接受《紐約時報》訪問時透露，其最新Xbox遊戲機的供應，將至少在6月前都會持續缺貨。

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雖然早在去年11月中，Microsoft已經預告過Xbox Series X將會缺貨至今年4月或更長的時間；不過，今次Mike Spencer就對外透露，目前Xbox Series X遊戲主機的供貨量有限，所有的庫存經已全數出售，但同時亦為他們的遊戲業務帶來破紀錄的50億美元（約港幣388億元）進帳。

他又指，預計在6月之前，Xbox Series X系列機型都會出現供不應求的情況。不過據悉，Xbox Series X短缺問題並不是廠商刻意控制供貨，而是受疫情、國際貿易爭端等多方面的影響。而全球PC和遊戲機圖形晶片需求的不斷增加，導致晶片行業完全供不應求，出現全球缺貨的嚴峻狀態。

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AMD首席行政總裁蘇姿豐早前就曾揚言指，今年上半年眾多圖形晶片市場將迎來供應短缺的問題。雖然他們已獲代工合作夥伴的大力支援，但圖形晶片市場仍需要進一步提高整體產能水平，在今年上半年恐難擺脫短缺的狀態，或需待下半年才有望足夠應付兩個遊戲主機系列的需求。

責任編輯：施雯雯