【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」

隨著素食熱潮掀起，植物肉亦越來越普及。麥當勞亦率先在丹麥及瑞典推出植物肉漢堡，由Beyond Meat供應植物肉。

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據外電報道，麥當勞夥拍Beyond Meat，先在丹麥及瑞典供應植物肉漢堡「McPlant」，冀測試市場反應及顧客需求。據麥當勞在當地的網站顯示，是次的植物肉漢堡是以豆類蛋白質為主。麥當勞補充，其次為米類蛋白質。

麥當勞透露，丹麥的測試將進行至4月12日；而瑞典則進行至3月15日。品牌稱，當準備好，McPlant亦會在其他市場推出。未知香港麥當勞何時可供應植物肉漢堡。

不過，目前麥當勞的植物肉漢堡與其他牛肉漢堡一同烹調，素食者或不能接受。事實上，其他快餐店如Burger King亦曾面對同樣問題，現部分分店可按顧客要求，把植物肉漢堡分開烹調。

植物肉商機龐大，若麥當勞卻全面推出McPlant，則必須解決相關食物處理的程序。而且，參考Burger King銷售「不可能華堡」（Impossible Whopper）的經驗，顧客新鮮感減退，植物肉產品的銷量亦逐漸減少。麥當勞亦需考慮如何維持銷售增長。

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責任編輯：葉泳珊