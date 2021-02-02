【遊戲驛站GME】應對散戶熱炒Robinhood籌資34億美元　交易限制再放寬　最多可買20股GameStop

散戶「挾淡倉」大戰沽空機構成為熱門話題，免費網上交易平台Robinhood上周曾出手干預，限制交易50隻波動較高的股票，上周日（1月31日）Robinhood將限制交易的股票減少至至8隻，同時限買1股遊戲驛站GameStop (GME) ，周一（1日）盤中再放寬限制，最新GME持倉與交易上限為20隻。

Robinhood最新交易限制如下：

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根據《華爾街日報》最新報導，Robinhood上周從股東處募集資金24億美元，再加上上周五籌得的10億美元，該公司在短短幾日內合共錄得34億美元資金注入，以應對目前用戶大舉挾淡倉帶來的財務壓力。據悉這筆資金超過該公司自2013年成立以來籌集的資金總額，分析認為，Robinhood獲得新資金後減少對用戶施加的交易限制，可以緩解散戶的憤怒情緒。

Robinhood創辦人Vladimir Tenev上周接受訪問時指，限制交易是為了保護散戶。當被主持人問及是否受到指引要求時，他稱這完全是公司自己的決定，還解釋道：「作為一間券商，公司有許多財務要求，包括SEC的淨資本要求和結算所的存款要求」，又指這些要求的存在是為了保護投資者和市場。

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編輯：李勝男