▲ 【Apple Car】最強蘋果分析師郭明錤：Apple Car最快2025年發布 料定位在非常高端車型

電動車市場競爭愈益激烈，蘋果（美：AAPL）亦市傳正在研發Apple Car。有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤認為，蘋果與擁有豐富開發、生產與驗證經驗的既有車廠，包括現代汽車Hyundai、通用汽車GM與標致雪佛龍PSA深入合作，將顯著縮短Apple Car開發時間並創造上市時間優勢，預期Apple Car最快於2025年發布。

由於Apple Car愈遲投入市場，愈不利於建立競爭優勢，因此郭明錤相信，蘋果將善用既有車廠資源，並專注在自動駕駛軟硬件、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有蘋果的生態。

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郭明錤預測，Apple Car將定位在非常高端車型，售價與零組件成本將顯著高於一般電動車，有利合作車廠獲利，而車廠透過與蘋果合作也可擴大規模經濟並降低成本。

Apple Car供應鏈方面，郭明錤指，蘋果將與現代汽車深入合作研發Apple Car，預期Apple Car底盤將採用E-GMP平台且Hyundai Group將提供技術支持，Hyundai Mobis提供部分零組件設計與生產，而起亞汽車Kia將提供在美國的產線以生產Apple Car。

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市場預期鴻海集團會成為Apple Car供應鏈之一，但郭明錤指，鴻海集團普遍較欠缺大量出貨電動車經驗，故並非Apple開發Apple Car的最佳合作夥伴，市場對鴻海、鴻準、廣宇、乙盛、榮炭與正達等公司的Apple Car訂單過於樂觀，鴻海集團中目前Apple Car訂單能見度較佳者僅為鴻騰精密。

據過去經驗，新款iPhone從最初規格定義到大量生產約需18–24個月。考慮到汽車的開發時間更長、驗證規格更高、供應鏈管理更複雜與截然不同的銷售/售後服務體系，郭明錤認為，欠缺造車經驗的蘋果如希望在2025年發布Apple Car，時程上已相當緊迫。

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編輯：陳韻妍