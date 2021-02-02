任正非小女兒姚安娜 華為申請註冊其名字成商標 內地網民如何反應？

華為創辦人任正非的小女兒姚思為（英文名Annabel、又稱姚安娜)，外界稱為「華為公主」，這位「公主」上月宣布簽約內地娛樂公司天浩盛世，並在幾日後推出單曲，以歌手身份踏入娛樂圈。有內媒發現，上月底華為技術有限公司正申請註冊「姚思為」、「姚安娜」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」、「Annabel Yao」多個中英文名為做商標，其中國際分類包括30類食品、14類珠寶鐘錶、38類通訊服務等，至2月2日顯示，商標仍在申請審批中。

姚思為是任正非與第二任妻子所生，任正非跟前妻孟軍離婚之後 跟祕書姚凌結婚，姚思為於1998年在雲南昆明出生，和任正非第一個女兒一樣，她也隨媽媽姓。姚思為從5歲開始學芭蕾舞，留學美國哈佛大學修讀電腦工程及統計數據。2018年20歲的姚思為受邀參加被《福布斯》評為世界十大頂尖奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal）。一向低調的任正非為了支持女兒，也罕見地接受法國媒體《巴黎競賽畫報》的採訪。2021年1月10日簽約內地天浩盛世入娛樂圈，4日後出道推出單曲《Backfire》並被冠以「破格公主」的稱號。任正非指女兒愛文藝，表示支持女兒搞文藝。

內地網民如何看「華為公主」的中英文名字申請註冊做商標：

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責任編輯：鄭靜珊