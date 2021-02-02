【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路

▲ 昆士蘭保險香港發表最新中小企業研究調查發現，分別有56%和45%中小企預計，整體經濟和營商環境將於未來 12個月惡化。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，香港中小企對本地經濟及營商前景仍有憂慮。昆士蘭保險香港發表最新中小企業研究調查發現，分別有56%和45%中小企預計，整體經濟和營商環境將於未來 12個月惡化，只有23%認為經濟將有改善，主要擔憂投資者及消費者的信心下跌（70%）、貿易糾紛增加（55%）、旅遊業衰退（53%）、本地需求減少（49%）。

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調查於2020年9至10月進行，透過線上訪問了410間中小企。結果顯示，53%中小企因疫情而加速數碼化轉型。因此，中小企願意投放更多資源於相關項目上，21%中小企表示，未來12個月計劃投放資源於電子商貿平台或軟件上；19%中小企亦指會投放資源於線上營銷。

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逾6成中小企憂客戶數據被盜

數碼化的同時，網絡風險日增，61%中小企憂客戶數據被盜或遺失、53%則憂慮被黑客入侵公司系統。然而，76%中小企並未完全意識到可能會面對的網絡風險，23%企業更沒有任何防範網絡風險的保護措施。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾認為，中小企對香港經濟的前景日益悲觀，容易受到商業風險的影響，應該有適當的保障以處理不可預見的業務問題，而長遠來說，保險對改善企業的業務延續性和復原能力都十分重要，應專注於最適合其需求的保險類型，並尋求專業意見。

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記者：朱悅瀅