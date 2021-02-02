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【餐飲股】火鍋股升逾一成破頂 九毛九曾升逾8%創新高 野村點睇餐飲股？

股市 14:13 2021/02/02

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中資餐飲股強勢，海底撈、呷哺呷浦及九毛九股價創新高。

農曆新年假期將近，帶動中資餐飲股強勢，火鍋股海底撈 （06862） 及呷哺呷哺 （00520） 齊升逾一成破頂，高見76.6元及20.8元。九毛九 （09922） 股價亦創新高，曾升最多8.6%，見32.85元。野村日前發表報告指，隨新冠疫苗推出，中國餐飲行業復甦強勁，料行業正沿標準化及品牌效應方向增長。

海底撈現升10.7%，報76.5元；呷哺呷哺升8.8%，報20.3元；九毛九升3.8%，報31.4元。另外，頤海國際 （01579） 升逾7%，報136.4元，周黑鴨 （01468） 升逾8%，中國飛鶴 （06186） 升5%。

美團破頂，券商看好社區團購業務，最新目標價幾多？【下一頁】

野村表示，中國連鎖餐飲集團的滲透率只有2%，相比環球平均的19.1%及美國的37%，仍有較大的上升空間，該行預期連鎖餐飲集團可從規模效應中獲益。

野村又指，海底撈及九毛九旗下太二酸菜魚的餐桌利用率將由2020年的3.2倍及3.8倍，上升至2021年的3.9倍及4.5倍。該行首予海底撈目標價91.3元，九毛九目標價為35.8元，評級均為「買入」。

相關文章：【餐飲外賣】戶戶送Deliveroo最新融資估值增至逾540億 未來數月上市

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編輯：袁諾曦

港股 餐飲股 餐飲 頤海國際（01579） 九毛九（09922） 中國飛鶴（06186） 海底撈（06862） 火鍋

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