【農曆新年】恒基旗下7大商場獎賞　餐飲消費滿300元獲印花換禮券

今個新春，恒基地產旗下商場七大商場推出「嚐美膳‧賞購物」獎賞活動，H．COINS會員由即日起至3月31日餐飲消費，兩個步驟即可賺取購物電子禮券，數量有限，換完即止。

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由即日起至3月31日，H．COINS會員只需於恒基地產旗下七大商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊內的餐飲商戶，以電子貨幣單一消費滿300元或以上，經H•COINS手機應用程式自助上載商戶機印發票及相符的交易存根，即可獲電子印花一枚。

集齊兩枚電子印花，系統即時自動存入200元恒基地產旗下商場購物電子禮券 (100元共兩張) 到H‧COINS「我的錢包」內，商場購物電子禮券適用於恒基地產旗下七大商場參與活動之零售商戶，有效日期為4月1日至6月30日。

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責任編輯：蘇穎琪