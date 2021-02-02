【恒大股價】恒大再減價賣樓　線上購房低至75折

恒大 （03333） 繼去年「金九銀十」 後﹐再減價賣樓。恒大集團昨發公告稱，從2月1日到28日在全國開展網上購房周年優惠活動，樓價低至75折，還在首付、按揭等環節，給出不同程度的額外優惠，實現「折後折」，希望可在農曆新年加速銷售回款、推動負債下降。

恒大現升1.8%，報15.48元；恒大物業 （06666） 現跌0.5%，報16.9元。

恒大物業斥15億人幣收購寧波市雅太酒店物業 【下一頁】

恒大最新政策顯示，2月1日至28日，買家在「房車寶」平台繳納每套房3000元（人民幣．下同）的網購訂金，可認購一套房源，並根據所認購的房源由本人購買、推薦他人購買、被第三方購買、最終未成交等不同情況，而獲得不同優惠。

內地任何恒大樓盤，只要屬用家本人購買，可獲七五折優惠、總樓價再減3萬元及退還3000元訂金；若推薦他人購買，除買家可獲七五折優惠，推薦人也能獲得總樓價1.5%至2%的推薦佣金，以及1萬元「套數獎」，並退還3000元訂金。；若被第三方購買，可獲3000元補償金，退還3000元訂金；若最終未成交，則退還3000元訂金。

目前，恒大網上購房平台「房車寶」已擁有2162萬名全民經紀人會員；去年房車寶全民經紀平台發放了162億元巨額佣金。

恒大2020年實現合約銷售金額7,232.5億元，按年增長20.3%，完成全年銷售目標111%，惟仍未達內部目標8000億元。 集團2021年合約銷售目標7,500億元人民幣，有息負債目標再下降1,500億元人民幣。

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編輯：吳敏芳

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