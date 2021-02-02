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【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

科技 14:45 2021/02/02

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Apple在iOS 14.5開發者beta測試版中，推出新Face ID解鎖方式，讓用戶在佩戴口罩時可利用Apple Watch進行解鎖。

不少iPhone用戶曾經抱怨，疫情下需要長期佩戴口罩，難以使用Face ID進行解鎖。不過，蘋果（Apple）最新發布的 iOS 14.5測試版本中，就允許用戶在佩戴口罩情況下，快速進行Face ID解鎖，省卻手動輸入密碼的過程。

<<【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成

<<【iPhone】傳iPhone 13系列將支援WiFi 6E網絡　可擴展至6GHz頻段

Apple在今（2日）發布iOS 14.5、iPadOS 14.5開發者beta測試版，推出新的Face ID解鎖方式，用戶在佩戴口罩時可利用Apple Watch進行解鎖。當用戶戴上已解鎖的Apple Watch後，若裝置之間距離相近，只需望一眼手機，iPhone就會跳過驗證 Face ID 與輸入密碼過程，自動進行解鎖。另外，Apple Watch也會提供觸感反應及通知，讓用戶知道iPhone已解鎖，亦可選擇鎖上裝置。

要啟動新的解鎖功能， 用戶可在手機設定中點擊「Face ID 與密碼」，選擇啟用「用Apple Watch 解鎖 iPhone」。

<<【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能

除此之外，iOS 14.5及iPadOS 14.5將推出「App 追蹤控制項目及透明度」功能，用戶可在設定中，查看已授權哪些程式進行追蹤並更改設定。另外，iOS 14.5將支援新款 Xbox Series X、PS5手柄，以及開放全球 5G 雙 SIM 卡功能。iPadOS 14.5則提升 Apple Pencil 手寫辨識功能，並新增法文、義大利文、德文、西班牙文及葡萄牙文。

責任編輯：李寶如

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