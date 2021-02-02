【遊戲驛站GME】渾水：GME更似對沖基金同行廝殺　不似散戶行為、籲散戶小心

▲ 渾水創辦人Carson Block稱，GME更似對沖基金同行撕殺 不似散戶行為、籲散戶小心

遊戲驛站GameStop（美：GME）一役，沽空機構受重創，以Reddit討論區WallStreetBets為首的散戶被外界視為主要推手。沽空機構渾水創辦人Carson Block最新表示，GameStop拋物線升勢不似WSB等散戶所推動，更似是對沖基金挾淡倉（Short Squeeze）所為，認為GameStop事件是對沖基金互相廝殺。

雖目前未有更多證據可說明事件由散戶或對沖基金造成，Block 接受外電訪問時稱，渾水早前發報告狙擊跟誰學（美：GSX），但沽空跟誰學反遭挫折，因此一名專職交易員監視股票期權市場，更主動地調整頭寸，管理風險。

這是交易遊戲，流向主導，充滿技術性。我們要學習如何生存。

圖看GME事件始末

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GME正股盤後累瀉4成 淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億，可見【下一頁】

不論事件如何發展，Block稱，投資者愈來愈意識到金融市場估值被高估，而當泡沫最終爆破時，小投資者往往受傷最深。他指斥，聯儲會注入過多的流動性，允許過多的信貸和過多的槓桿，而且財政刺激不絕，令市場更滿火藥。

雖然認為GME事件未必與散戶有大關連，Block也向散戶示好。Block稱，渾水一直以來發表公開報告狙擊壞分子（Wrongdoing），是變相履行社會責任，也因此被高盛、瑞信等拒絕做生意，應該不會受Reddit 網民的攻擊對象。

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編輯：麥德銘