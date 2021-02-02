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【Apple Watch】Apple iOS 14.5將推新功能　唔除口罩都可以解鎖iPhone？

環球政經 14:31 2021/02/02

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新冠疫情爆發後，如何戴口罩使用 Face ID 解鎖 iPhone 成為不少用戶的一大難題，如若在外使用電話，每次使用 Face ID 都不得不取下口罩，加大感染病毒風險。最新傳來消息指，Apple最新 iOS 14.5增設了一項新功能，讓用戶即使是戴著口罩，也能使用使用 Face ID，不過前提是要擁有一隻 Apple Watch。

2020年第四季度智能手機市場排名如下：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

目前Apple已經發布 iOS 14.5 與 iPadOS 14.5 測試版的更新版本，如若測試順利，有望於今年春季正式對外公布。用戶於「設定」內的「Face ID 與密碼」，可以選擇啟動以 Apple Watch 解鎖 iPhone的方式，這種功能類似於佩戴 Apple Watch 就可以自動解鎖Mac。不過這種方式僅限於解鎖手機螢幕，不會用於交易功能。

近些年用戶對於 Touch ID 的呼聲高漲，有報道指Touch ID 或將回歸。華爾街日報日前引述兩位Apple工程師指，除了原本的 Face ID 外，下一代iPhone將同時搭載 Touch ID 及 Face ID 兩種功能。

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編輯：李勝男

疫情 智能手機 iOS Apple iPhone Apple Watch

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