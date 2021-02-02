【自動駕駛】無人駕駛的士Auto X　率先開放深圳民眾試乘

▲ 中國自動駕駛公司AutoX日前宣佈，開放其無人駕駛的士Robotaxi予公眾試乘，為內地自動駕駛的士商業化揭開序幕。

近年，不少車廠及科企都積極發展無人駕駛技術，中國首間進軍美國加州的自動駕駛公司AutoX日前宣佈，開放其無人駕駛的士Robotaxi予公眾試乘，為內地自動駕駛的士商業化揭開序幕。

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阿里巴巴投資的無人駕駛技術公司Auto X，其營運的L5級別全無人駕駛的士Robotaxi，目前已正式對大眾開放試乘，並將於中國深圳開設首個無人駕駛營運中心。公眾可通過Auto X公眾號預約報名，乘坐全無人自動駕駛的士。

據外媒Forbes報道，無人駕駛的士Robotaxi採用全自動化運作方式設計，車內不配備任何工作人員，全程以無線連線方式運作，並配備遠程客服語音互動系統，方便乘客隨時遠程聯絡客服或是回報問題。乘客亦可利用車上的觸控螢幕，檢視汽車的行經路線，或是與客服人員對話。

除AutoX外，Alphabet旗下Waymo去年已在亞利桑那州鳳凰城推出無人駕駛叫車服務。不過，迄今唯一獲得加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles）頒發商用部署許可的自駕車業者為Nuro，不過Nuro自駕車主要提供載運商品的物流服務。而去年12月，Auto X就展示25輛完全無安全員乘搭的無人駕駛Robotaxi車隊，能保持40公里時速，首次實現全無人駕駛汽車在中國的突破。

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Auto X創辦人兼董事長CEO肖健雄表示，「無人駕駛代表未來的方向，推動其安全及高效的大規模商業化，需要企業和政府的協作，在無人駕駛市場准入、政策和法律監管等方面實現突破。」