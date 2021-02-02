【異動股】保利協鑫簽訂多晶硅採購訂單　合同價值料約73億元人幣

▲ 【異動股】保利協鑫顆粒硅產能邁入萬噸級別規模 股價升逾兩成

保利協鑫 （03800） 公布，附屬江蘇中能硅業簽署多晶硅採購協議，將於今年3月至2023年12月期間，向隆基股份及其7家附屬銷售合共不少於91,400噸多晶硅。訂單價格由雙方根據市場行情商議。若按照中國有色金屬工業協會硅業分會於1月27日公佈的單晶高純硅料成交均價每噸9.06萬元人民幣測算，預估合同總金額約73.28億元人民幣（不含稅）。

港版挾空大戰，保利協鑫爆債務違約【下一頁】

董事會認為，簽訂多晶硅採購協議將有利於促進公司日常業務多晶硅產品的穩定銷售，推動顆粒硅產品的廣泛應用及市場率的快速提昇，可進一步提升集團在新能源行業的地位。

保利協鑫周二急彈36%

保利協鑫周二急升36%，收報3元，全日成交67.4億元。除保利協鑫外，其他太陽能股亦見異動，卡姆丹克 （00712） 升逾兩成，陽光能源 （00757） 、信義光能 （00968） 亦分別升14%及5%。

保利協鑫周一指，江蘇中能硅業的硅烷流化床法顆粒硅新增產能，將於2月3日正式投入生產，年有效產能將由此前的6,000噸，提升至10,000噸，意味公司產能邁入萬噸級別規模。

相關文章：【配股潮】高雅光學向保利協鑫天然氣集團配股 另配售1億股、股價升36%

相關文章：【配股潮】保利協鑫折讓12.2%配股籌42.12億元 股價升逾6%

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】

編輯：陳韻妍