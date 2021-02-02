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【國會暴亂】警員開槍擊斃特朗普支持者 當局擬不起訴

環球社會熱點 16:18 2021/02/02

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美國前總統特朗普支持者上月闖入國會暴亂，一名特朗普支持者於國會暴亂期間被美國警員射殺身亡。有美國傳媒引述消息人士報道，根據美國當局的初步調查，當局未找到足夠證據起訴開槍警員。有美國傳媒分析指，若涉射殺特朗普支持者的警員不被起訴，有可能導致極右團體不滿。

華盛頓特區大都會警察局（Metropolitan Police Department）負責調查案件。《華爾街日報》引述消息人士指，華盛頓警方初步確定無必要起訴開槍射殺特朗普支持者的警員，但同時強調警方的調查尚未完結，司法部官員亦未對案件作出最終決定。

AOC宣稱國會暴亂中或被殺 共和黨人促為言論道歉  【下一頁】

在國會暴亂中被警察槍殺的35歲女子巴比特（Ashli Babbitt），曾在空軍服役十四年，為特朗普忠實支持者。大批特朗普支持者事發時正試圖闖入眾議院，巴比特亦身在其中。當她嘗試越過障礙物並進入演講者大廳時候，國會警察中尉開槍將她擊斃。開槍警員事後已被勒令休假，等待當局公布調查結果。

國會暴亂中被擊斃的退役空軍女子Ashli Babbitt

《紐約時報》指巴比特已經被多個極右組織形容為「烈士」（martyrlike）。若開槍將其擊斃的警員未獲起訴，或會引發特朗普支持者呼籲再次上街集會。

責任編輯：李俊儀

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