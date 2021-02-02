馬斯克稱Neuralink讓猴子可憑意念打機　未來或可助癱瘓患者控制電子裝置

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，其初創企業Neuralink讓猴子和電子遊戲連線，可憑意念打機。

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據《CNBC》報道，馬斯克於上周表示，Neuralink將晶片植入猴子的腦中，上面有細小的電線，牠便可憑著意念打機。馬斯克在近期爆紅的語音社交平台—Clubhouse上形容，這隻被植入晶片的猴子不屬於不幸，「你甚至看不到神經植入物的放置位置，牠是一隻快樂的猴子。我們擁有在世界上對猴子友善的設施。」

美國神經科技和腦機接口公司—Neuralink總部位於舊金山，擁有大約100名員工，公司目標是提高信息從人腦流向機器的速度。

長遠而言，馬斯克可使人類使用心靈感應將概念傳遞，並且在死後以「保存狀態」（saved state）下存在，然後把其置入在機械人中。在短期目標方面，馬斯克期望Neuralink的晶片可植入大腦或脊椎損傷的四肢癱瘓患者中，以便他們透過意念，便可控制電腦滑鼠、電話或是其他裝置。

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責任編輯：黎淑雯