【昂山素姬被捕】緬甸軍方撤換24名官員 改組新政府

緬甸軍方政府聲稱因去年議會大選舞弊，本周一（1日）拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，發動軍事政變。軍方於昂山素姬被捕後，周二（2日）大規模改組新政府，撤換多個部門共24名部長等高級官員，並任命11名軍方成員接替。

緬甸軍方指一年後再大選 昂山素姬籲民眾對抗政變 【下一頁】

拜登擬恢復制裁 切斷美國對緬甸援助 【下一頁】

緬甸軍方政府周一宣佈接管全國，緬甸同日起進入緊急狀態一年，及後再次舉行大選。軍方本周二透過軍營電視台Myawaddy Television宣佈，撤換國務資政府部、國防部及商務部等24名部長級官員，並任命11名新官員接替職務。

全民盟於去年大選中取得大多數議席，但軍方指控選舉存在舞弊，拒絕承認大選結果，並拘捕昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及總統溫敏（Win Myint）等多人。昂山素姬透過全民盟發表聲明，譴責軍方是次舉動使緬甸再次倒退為獨裁國家，昂山素姬更呼籲支持者不要接受軍方的政變行動。

軍方亦發表聲明，強調必須依法解決緬甸目前局勢，稱頒布緊急狀態是為維護國家安穩。軍方同時指控緬甸選舉委員會失職，要求重新審視去年11月大選過程。軍方更不指名批評全民盟，指有「個別黨派組織」企圖危害國家穩定。

緬甸民眾排長龍撳錢 銀行卻暫時關閉（多圖） 【下一頁】

緬甸官媒一度停播 民眾互聯網、電話遭干擾 【下一頁】

屬於軍方成員之一的緬甸副總統敏瑞（Myint Swe）將會接替總統職務、國家最高決策權則落在武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）手上。

緬甸進入緊急狀態後，市面氣氛緊張，多個主要城市電話及互聯網服務中斷。除了軍營電視台外，所有頻道已全數停播，有軍人於首都內比都及仰光巡邏。亦有不少市民因擔心實行宵禁，紛紛湧去仰光各地的超市囤積糧食及於自動櫃員機提款。緬甸多間銀行提款服務暫停，部分銀行更即日起暫停提供服務。

責任編輯：郭麗明