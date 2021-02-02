【特朗普卸任】政治行動委員會擁2.4億 爭共和黨控制權

特朗普卸任美國總統後，外界關注特朗普會否繼續於政界發展。美媒報道，特朗普的政治行動委員會已累積3,120萬美元（約2.4億港元）的資金。據悉，特朗普政治行動委員會的這筆資金，可為特朗普繼續掌控共和黨提供助力。

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特朗普（Donald Trump）於美國大選後，成立名為「拯救美國」（Save America）政治行動委員會（PAC），目的是於卸任總統後繼續保留他於共和黨内的影響力。

「拯救美國」PAC截至去年底，累積了3,120萬美元的資金。根據特朗普團隊周日（1月31日）向聯邦選舉委員會提交的文件，上述款項主要來自基層民眾的捐款。但「拯救美國」PAC截至去年底的支出僅為21.8萬美元（約170萬港元）。

特朗普不可將「拯救美國」PAC的資金用於未來的個人競選活動，但可用於影響美國中期選舉，也可支付顧問費及出行費用。

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共和黨駐加州顧問斯圖茨曼（Rob Stutzman）表示，如特朗普於PAC積累的資金愈多，他對當選共和黨人的影響力將會愈大，因為共和黨議員憂慮特朗普會將資金用作攻擊自己。

報道指，特朗普正打算利用PAC的資金狙擊多名共和黨人，主要目標是曾倒戈投票贊成彈劾特朗普、共和黨內第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）。

責任編輯：鄭錦玲