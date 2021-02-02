品牌局頒39獎　財政司司長主禮頒獎

香港品牌發展局和香港中華廠商聯合會主辦的2020年「香港名牌選舉」、「香港服務名牌選舉」、「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」已於日前舉行決賽。經過激烈的角逐和嚴格的篩選，各有16個傑出的產品品牌及11個服務品牌奪取了本屆「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的各類獎項；而「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」則各有5個產品品牌及6個服務品牌獲獎。

開創本地先河的「香港傑出品牌領袖獎」創立於2019年，旨在表彰一位積極投身品牌創建工作並取得卓越成就、對香港品牌發展作出重大貢獻的香港企業家。2020年「香港傑出品牌領袖獎」得獎者為四洲集團創辦人兼主席戴德豐博士, GBM, GBS, SBS, 太平紳士。戴博士成功創辦「四洲」等多個膾炙人口的品牌，憑著「成就」、「信譽」、「遠見」「領導才能」及「貢獻」等方面的傑出表現，獲得香港品牌界最高榮譽。

「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」分別創立於1999年和2005年；兩項選舉設有多個獎項，包括「香港卓越名牌」、「香港卓越服務名牌」、「香港名牌」、「香港服務名牌」。主辦機構亦特別頒發「香港名牌十年成就獎」榮譽獎項予往屆得獎者，包括「盈活雲芝」、「蛋撻王」、「力勁」及「美味棧」，以表彰它們在品牌創建方面作出長時間努力並取得卓越的成就。

2020年「香港名牌選舉」已踏入二十二周年，得獎品牌來自多個不同的製造行業，例如食品、醫療及消毒產品、家居用品、保健品、玩具等；其中不乏家喻戶曉的「老行尊」，亦有在海外市場上打響名堂的行業翹楚，以及憑藉創意、科技和設計脫穎而出的新晉品牌。本屆榮膺「香港名牌」的10個獲獎者包括「楓之寶」、「目清素」、「尚品」、「帆船牌」、「新亞薑糖」、「天龍牌」、「詩樂氏」、「Team Green」、「永星化工」及「萊特維健」 (排名不分先後)。另外，兩家往屆「香港名牌」的獲獎者「軒琴居」及「穩健」再度參賽，成績彪炳，獲主辦機構頒授更高殊榮的獎項－「香港卓越名牌」。

今年第十六次舉辦的「香港服務名牌選舉」同樣獲得業界的熱烈反應。經過激烈的角逐，10個本地服務品牌榮膺「香港服務名牌」，包括：「759阿信屋」、「希瑪眼科」、「Cupid Beauty」、「溢豐工程」、「香港教育城」、「香港駕駛學院」、「東方表行」、「銀鑛灣渡假酒店」、「譚仔雲南米線」及「寵物藥妝」(排名不分先後)。另外，往屆「香港服務名牌」的獲獎者「史偉莎」再度參賽，成績出眾，獲頒授「香港卓越服務名牌」。今屆得獎的服務品牌富有代表性，來自零售、餐飲、旅遊、美容、醫療健康、教育等廣泛的行業；它們享負盛名，不單是所屬行業的佼佼者，更是香港優質服務的典範。



主辦機構舉辦第十一屆「香港新星品牌選舉」和「香港新星服務品牌選舉」，以表彰香港公司創立不超過八年的新興品牌。今年「香港新星品牌選舉」和「香港新星服務品牌選舉」各有5個產品品牌及6個服務品牌獲獎。「香港新星品牌」得獎者包括：「airDefender」、「ASB生物柴油」、「六斗」、「漢思傑」和「天然養生」(排名不分先後)；另外，6個服務品牌獲得「香港新星服務品牌」，包括「遊艇主義」、「D2 Place」、「iTRANSFORM STATION」、「學升火車」、「小小科學超人」和「寵物假期」 (排名不分先後)。

「香港名牌選舉」決賽評審團由香港特區政府工業貿易署署長盧世雄擔任主席，其他評審委員來自本港主要的工商機構，包括香港中華廠商聯合會會長史立德、香港生產力促進局主席林宣武、香港工業總會主席葉中賢、香港品牌發展局副主席吳清煥、香港設計師協會會長葉小卡以及香港貿易發展局助理總裁梁國浩。「香港服務名牌選舉」決賽評審團則由香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里擔任主席，其他評判包括香港品牌發展局主席黃家和、香港旅遊發展局主席彭耀佳、香港中華總商會永遠榮譽會長劉鐵成、香港理工大學行政副校長盧麗華、香港零售管理協會副主席譚錦儀以及香港總商會總裁梁兆基。

至於「香港新星品牌選舉」和「香港新星服務品牌選舉」由同一個決賽評審團負責最後的遴選。評審團主席為香港特區政府商務及經濟發展局常任秘書長(工商及旅遊) 利敏貞，多位知名人士出任決賽評判，包括香港品牌發展局副主席陳國民、香港城市大學副校長（發展及對外關係）兼資訊系統與電子商務講座教授李國安、香港中小型企業總商會永遠榮譽會長兼常務顧問巢國明、香港品質保證局主席何志誠以及香港設計中心行政總裁利德裕。

在四個「品牌選舉」決賽過程中，評審團分別聽取入圍公司的介紹，並依據知名度、經營特色、創新意念、品質、形象、環保及社會責任等六項評審標準對各參賽品牌逐項進行評分。2020年的選舉除了由「交通銀行」擔任「活動贊助」之外，更獲「福泰珠寶」擔任獎座金箔銘牌贊助；並繼續得到KPMG畢馬威會計師事務所的支持，出任義務核數師。

主辦機構將假香港會議展覽中心大會堂舉行隆重的2019及2020年品牌選舉頒獎典禮和盛大的慶祝晚宴；屆時將由香港特區政府財政司司長陳茂波GBM, GBS, MH, 太平紳士擔任主禮嘉賓，而商務及經濟發展局常任秘書長(工商及旅遊) 利敏貞太平紳士、副局長陳百里博士, 太平紳士、以及工業貿易署署長盧世雄太平紳士亦將擔任頒獎嘉賓。

二零二零年「品牌選舉」得獎名單

一、 2020年香港傑出品牌領袖獎

香港傑出品牌領袖獎

戴德豐博士, GBM, GBS, SBS, 太平紳士

四洲集團創辦人兼主席(「四洲」)

二、 2020年香港名牌選舉

香港名牌十年成就獎

維特健靈健康產品有限公司之「盈活雲芝」

蛋撻王控股有限公司之「蛋撻王」

力勁機械國際有限公司之「力勁」

美味棧國際有限公司之「美味棧」

香港卓越名牌

七海化工(集團)有限公司之「軒琴居」

穩健醫療(香港)有限公司之「穩健」

香港名牌

維健生香港有限公司之「楓之寶」

維特健靈健康產品有限公司之「目清素」

尚品之薈有限公司之「尚品」

遠東糖廠實業有限公司之「帆船牌」

新亞薑糖(香港)有限公司之「新亞薑糖」

新億食品有限公司之「天龍牌」

詩樂氏有限公司之「詩樂氏」

星光集團有限公司之「Team Green」

永星化工有限公司之「永星化工」

萊特維健藥廠有限公司之「萊特維健」

三、 2020 年香港服務名牌選舉

香港卓越服務名牌

史偉莎集團有限公司之「史偉莎」

香港服務名牌

高雅線圈製品有限公司之「759 阿信屋」

香港(國際)眼科醫療集團有限公司之「希瑪眼科」

甡暉美容初心有限公司之「Cupid Beauty」

溢豐工程有限公司之「溢豐工程」

香港教育城有限公司之「香港教育城」

香港駕駛學院有限公司之「香港駕駛學院」

東方表行有限公司之「東方表行」

銀鑛灣渡假酒店有限公司之「銀鑛灣渡假酒店」

同心飲食有限公司之「譚仔雲南米線」

靝仁生物技術投資有限公司之「寵物藥妝」

四、 2020 年香港新星品牌選舉

香港新星品牌

氣淨達國際有限公司之「airDefender」

ASB Biodiesel (Hong Kong) Ltd 之「ASB 生物柴油」

綠盈環保有限公司之「六斗」

漢思傑(亞洲)有限公司之「漢思傑」

天然養生有限公司之「天然養生」

五、 2020 年香港新星服務品牌選舉

香港新星服務品牌

遊艇主義有限公司之「遊艇主義」

迅嘉投資有限公司之「D2 Place」

柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司之「iTRANSFORM STATION」

學升火車集團有限公司之「學升火車」

小小科學家教育集團有限公司之「小小科學超人」

寵物假期(香港)有限公司之「寵物假期」

（排名不分先後）



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