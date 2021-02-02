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【A股布局】A股公司奇招益小股東　買股票送茅台

股樓投資 13:22 2021/02/02

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A股公司吉宏股份（深：002803）最近宣布向小股東送禮的通告，由於公司取得了「遵義產區·中國好醬酒」項目互聯網獨家經營權，決定以免費方式向全體股東贈送白酒禮包，結果成了網民熱話。

【異動股】物料年產能大增六成 保利協鑫中午炒上26%，請按【見下頁

根據規定，禮包按不同持股數量贈送不同價值的白酒禮包，少於1萬股，送價值299元（人民幣，下同）一瓶的京御聖宴霽紅版白酒；持股25萬股或以上，可獲贈飛天茅台一瓶、遵義1935醬香型白酒一瓶、貴州醬酒品鑑版6瓶，總值近1萬元。

【樓市現象】豪氣綠表買家心儀將軍澳居屋 睇樓兩次即Full Pay購入頌明苑 三房528萬元成交，請按【見下頁

受消息刺激，吉宏股價在周一（1日）上漲6.8%，報32.56元，按此股價計算，持股25萬相當於800萬元。有網民說：我缺的不是茅台，是800萬！，也有網民指，經此一送，吉宏突然成了茅台概念股。

吉宏在2016年12月在深交所上市，除了包裝業務，近年推進轉型，又進入了精准營銷和跨境電商業務。根據去年業績預報，2020年淨利潤介乎5.55億至5.8億元，按年增長70.1%至77.8%，主要多得跨境電商業務的訂單規模和盈利實現大幅增長。

【延伸閱讀】2021部署：高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份   料19隻港股有望跑贏大市，請按【見下頁

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記者：林衛

人民幣 吉宏股份（深：002803） 深圳證券交易所 A股

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