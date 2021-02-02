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【農曆新年】阿里巴巴旗下菜鳥網絡投資500萬　穩定農曆新年物流運送

商業 12:30 2021/02/02

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菜鳥網絡宣布投資500萬港元，確保在農曆新年期間，保持物流業務的暢順。

今年因疫情關係，要盡量避免拜年等活動。阿里巴巴旗下物流業務菜鳥智能物流網絡 （菜鳥網絡）， 宣布投資500萬港元，確保在農曆新年期間，即2月9日至2月16日，保持物流業務的暢順。

菜鳥網絡表示，在傳統農曆新年停產期間，中國和香港企業之間，能繼續銷售和配送。香港消費者可繼續購物，毋須擔心物流延誤問題。而是次投資項目，涵蓋整個菜鳥物流供應鏈，包括菜鳥倉庫，170個全島範圍的自提點，合作夥伴和快 遞網路以及客戶服務部門的1,500名員工。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

最新的菜鳥計畫中，香港的消費者將不受新春期間物流停運的影響，並可繼續在3個工作日內收到包裹。 消費者也將獲得額外保障，並為超過3個工作日的逾期交貨提供賠償。 以香港為試點之後，計畫未來將服務擴展到更多地區。 

香港國際供應鏈地區運營負責人卓耀聰指，疫情大流行下物流成為一種不可或缺的服務。而在農曆新年期間，希望通過保持物流服務的正常運轉，為商家創造機會來增加收入，並為消費者創造機會，通過跨境發送禮物或享受當地農產品而與親人建立聯繫。

【疫下自救】玩具反斗城美國兩店再次關閉　戰略重整將揀新地址繼續開店

責任編輯：馬意文

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