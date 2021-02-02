【美團3690】美團曾升半成破頂 瑞信上調目標價至436元 一文看清邊間大行最牛

▲ 美團獲多間券商唱好及上調目標價，並看好社區團購業務的潛力。

美團 （03690） 曾升5%，股價破頂高見410.6元，惟全日未能企穩400元水平，最終收報395元，升1%，成交額近107億元。美團獲多間券商唱好及上調目標價，並看好社區團購業務的潛力。瑞信發表研究報告指，預期美團去年第四季收入按年升30%至367億元人民幣，經調整淨虧損17億元人民幣，主因投資於快速增長的「美團優選」。但該行考慮到「美團優選」的估值更高，將美團目標價由400元升至436元，維持「跑贏大市」評級。

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瑞信表示，預期受惠訂單量及平均訂單價值提升，美團上季快遞收入按年升35%，每張訂單溢利維持在0.24元水平，但部份收入復甦被冬季騎手成本增加所抵銷。同時，由於商場及酒店業務可從疫情中恢復，估計該部分收入將按年升12%，經調整溢利料為27億元人民幣。

「美團優選」為美團的社區團購業務，瑞信料上季虧損約28億元人民幣，導致新業務的經調整虧損或擴闊至60億元人民幣。該行將「美團優選」今年虧損預測上調至200億元人民幣。

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大和資本早前表示，「美團優選」在過去兩個月訂單超出該行預期，料今明兩年該業務收入可達130億及307億元人民幣，2024年可增至800億元人民幣，屆時才可轉錄經營溢利。而該行亦指，「美團優選」單一業務估值就達5547億元人民幣（約6655億港元）。

大和指美團優選已值5500億人幣，看【下一頁】

野村則指，社區團購市場龐大，即使投資令美團短期遭遇盈利陣痛，但可帶來長期回報，預計「美團優選」將在2024年實現盈利，交易額可達到3470億元人民幣，相當於美團餐飲外賣一個季度的交易額。

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編輯：袁諾曦