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【香港經濟】渣打削今年GDP預測至3.5%　警告上半年復甦或較預期緩慢

股市 12:18 2021/02/02

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渣打削今年GDP預測至3.5%　警告上半年復甦或較預期緩慢

香港第四波疫情仍未受控，港府表明農曆新年前將會更密集封區。渣打銀行發表報告指，香港上半年經濟復甦步伐或較預期更慢，逐將今年的本地生產總值（GDP）由原本的4%下調至3.5%。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆發報告指，今次調整預測主要反映疫情拖慢香港經濟，特別是去年第4季的經濟數據疲弱，導致今年初的經濟動力同告減弱。他又預期，最快要待下半年方可見明顯的復甦，而各國的疫苗接種計劃，亦難大幅提振中國以外的經濟體增長。

金管局警告環球股市與實體經濟表現脫節【下一頁】

劉健恆指，第四波疫情爆發後，扭轉去年10月至11月的因應社交距離措施放寬、失業率短暫止升等的復甦勢頭，並因此而導致去年第4季的經濟收縮幅度較預期更大。

疫情至今仍未受控，亦重挫商營情緒，渣打預期將限制今年第1季的經濟增長。展望今年上半年，劉健恆指不排除香港經濟會進入「雙底衰退」，本地失業率將在年中見頂、或升至超過7%，可見更明顯反彈或要待下半年。

利率走勢方面，該行預期在美國聯儲局維持鴿派，而且香港銀行體系結餘高企（現處4,570億元的歷史高位），將限制香港銀行同業拆息（HIBOR）的升幅，意味今年利率繼續低水。

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編輯：趙穎妍

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