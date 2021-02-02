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【債務違約】踩紅綫華夏幸福終爆雷　逾期未還本息逾50億

股樓投資 12:18 2021/02/02

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踩中房地產「三條紅綫」的華夏幸福（滬：600340）在上周五（1月29日）已停牌，公司在周一（1日）晚發通告指，因流動性緊張，發生52.55億元（人民幣，下同）的債務逾期，涉及銀行貸款、信託貸款等，暫未涉及債券、債務融資工具等產品。

【騰訊控股】上海證券報頭版讚馬化騰 騰訊成為模範企業？，請按【見下頁

公告又稱，公司自2020年第四季至今，到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持後的融資淨現金流-371億元。債務逾期對公司經營和融資產生一定影響。

公司表示，將確保金融機構債權人形成合力，以「不逃廢債」為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解公司的債務風險。

【A股布局】連續3日放水股市即有運行　人行逆回購淨投放780億，請按【見下頁

不過，華夏幸福未來還有難關要過。資料顯示，今年上半年公司約有235億元境內外債券到期，屬下子公司九通基業投資也有33.8億元境內債券到期。

惠譽在1月底已下調華夏幸福的評級至CCC，並將其評級移出負面評級觀察名單。

【延伸閱讀】2021部署：高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份   料19隻港股有望跑贏大市，請按【見下頁

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記者：林衛

停牌 惠譽 華夏幸福（滬：600340） A股

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