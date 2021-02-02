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【摺疊手機】Google兩項新專利曝光　傳有望推出Pixel摺疊手機

科技 12:35 2021/02/02

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最近，Google兩項新屏幕設計專利曝光，外媒認為，Google有機會推出Pixel可摺疊手機產品。

摺疊手機漸受市場歡迎，不少品牌爭先推出相關產品。最近Google兩項新屏幕設計專利曝光，外媒認為，Google有機會在旗下Pixel品牌中，推出可摺疊手機產品。

<<【智能手機】Pixel 4a 5G出現屏幕觸控問題　Google官方建議2招解決

<<【Google Maps新功能】預先規劃電動車路線　導航自動新增沿路充電站

近日Google多項專利遭到外媒曝光，其中就有兩項關於摺疊手機設計的專利。其中一項顯示，手機屏幕採用向內摺疊設計，鉸鏈內側設有較大空間，讓屏幕可向内對摺，但就會在機身背面，留下明顯的鉸鏈凸起部分。另一項專利，則採用多段鉸鏈組合設計，讓屏幕可向外進行摺疊，該鉸鏈結構包含多個鉸鏈段，每段鉸鏈並列排成一行，並相鄰連接起來，讓鉸鏈之間存在可移動空間。

報道指出，Google早於去年7月份，已獲得上述兩項屏幕設計的專利。即代表在過去半年内，Google已開始研發相關產品。較早前，一份Android内部文件透露，Google正研發代號為「Passport」的設備產品，外界認為該產品為一款可摺疊手機。

責任編輯：李寶如

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