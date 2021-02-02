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[異動股] 物料年產能大增六成 保利協鑫中午炒上26%

股樓投資 13:05 2021/02/02

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太陽能股保利協鑫(03800)今日有異動，旗下附屬江蘇中能硅業科技發展的硅烷流化床法顆粒硅新增產能將於明日正式投產，年有效產能將由6000噸提升逾六成至10000噸。保利協鑫中午大幅炒上26%，收報2.8元。

【騰訊控股】上海證券報頭版讚馬化騰 騰訊成為模範企業？詳情請看[下一頁]

保利協鑫去年底亦曾公布，預期硅烷流化床法顆粒硅的有效產能將提升至1萬噸。保利協鑫指，在自主知識產權多晶硅技術基礎上，疊加2017年收購的美國Sunedison旗下技術團隊和專有技術設備，顆粒硅生產工藝終於得到重大技術突破。現有顆粒硅產能已連續穩產，商業化量產和市場化銷售，硅烷流行床法顆粒硅較西門子法棒狀硅相比，具有投資強度更低，生產能耗更低，項目人員需求更少等顯著成本優勢。

【港股追蹤】傳東亞最快本月出售東亞人壽 友邦中策有意競購  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 經濟

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